Крупный пожар в складском комплексе на западе столицы потушен

В столичном управлении МЧС сообщили, что пострадавших в результате возгорания на площади около 1500 квадратных метров нет.

О ликвидации пожара сообщили ближе к полудню, весь последний час велась пролива помещений. Склад со скотчем горел с 4 утра, это большая промзона в Кунцево, неподалёку от МКАД, в окружении небольших производств, мастерских и автомобильных сервисов. В тушении пожара, которому был присвоен третий из пяти ранг сложности, принимали участие более 20 единиц техники, порядка сотни человек личного состава МЧС Москвы и даже два вертолета Московского авиационного центра. Сейчас не осталось и следа задымления. Специальная лаборатория, которая производит замеры воздуха на предмет превышения ПДК, нарушения нормы не выявила.

К настоящей минуте движение на выезде с МКАД в сторону Центра Москвы восстановлено в полной мере.