Один из шести без вести пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым

Его опрашивают, — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД. Ранее стало известно, что по факту ЧП задержаны директор и двое сотрудников золотодобывающей компании. Следственный комитет уточняет, что речь идет о разрушении двух гидротехнических сооружений, а не одного, как говорилось раньше. Сегодня с утра на месте ЧП продолжилась поисково-спасательная операция. По последним данным без вести пропавшими числятся пять человек, 15 погибли. Уточняется, что ограждение на технологическом водоеме было возведено нелегально. Хлынувшие потоки воды практически полностью смыли два рабочих общежития, в которых проживали вахтовики.

Если бы местные власти лучше контролировали состояние рек и гидротехнических сооружений на них, прорыва дамбы в Красноярске не произошло бы. Такое мнение высказал директор по программам Greenpeace в России Иван Блоков. Одна из основных версий прорыва – износ конструкций плотины.