Правительство Британии запустило чрезвычайный план на случай выхода страны из Евросоюза без сделки, сообщает телеканал Скай Ньюс. Перед этим премьер Борис Джонсон направил два письма в Брюссель, в одном – просьба об отсрочке выхода страны из Евросоюза. Это произошло после того как парламент вчера отказался голосовать по сделке с ЕС, которую предложил глава правительства.

Письмо с просьбой об отсрочке брекзита Борис Джонсон подписывать не стал. По телефону политик пояснил европейским лидерам что оно от парламента. Одновременно с этим посланием в Брюссель отправили ещё одно письмо, в нём говорилось, что британский премьер считает ошибкой промедление с выходом страны из Евросоюза. Это письмо Джонсон подписал, сообщил источник Би-би-си в правительстве. Напомню, что премьер настаивает на выходе страны до 31 октября. Джонсон не раз обещал сделать всё, чтобы уложиться в этот срок. Вчера в парламенте он пытался снова донести свою позицию до законодателей.

На том, что отсрочка необходима, в Палате общин настаивали многие парламентарии. Лидер фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд даже пригрозил судом главе правительства Британии в случае отказа просить дать ещё время для выхода страны из ЕС.

Палата общин вчера поддержала поправку, согласно которой правительство Джонсона сначала должно принять закон, необходимый для выхода из ЕС, а потом выносить на голосование проект сделки с Брюсселем. После того как депутаты разбили все планы Джонсона политик объявил, что не будет просить об отсрочке и обещал на следующей неделе внести в парламент проект закона, необходимый для выхода из ЕС.

Первоначально Британия планировала выйти из Евросоюза ещё в конце марта.

Премьер-министр Великобритании оказался в довольно сложном положении в вопросе заключения сделки по выходу Великобритании из ЕС. Такое мнение «Эху Москвы» высказала Руководитель Центра политической интеграции института Европы РАН Людмила Бабынина. Бабынина также заметила, что от сложившейся ситуации устал не только Евросоюз, но и бизнес, общество и правительство самой Великобритании.