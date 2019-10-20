Суд 21 октября рассмотрит иски метрополитена, «Мосгортранса» и «Автодора» к соорганизаторам летних акций в столице

Симоновский суд Москвы рассмотрит 21 октября иски метрополитена, «Мосгортранса» и ГБУ «Автомобильные дороги» к соорганизаторам акций в Москве 27 июля о возмещении убытков. По мнению одного из ответчиков, члена Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, совершенно очевидно, какое решение суда будет вынесено, учитывая всю «политичность дела». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Завтра состоится рассмотрение исков к бывшим кандидатам в Мосгордуму и к сотрудникам ФБК Мосавтодора и столичного метрополитена. Мы считаем, что это абсолютно политические дела, что это преследование за нашу политическую деятельность. И конечно мы заранее не согласны с решением суда, потому что уже понятно, каким оно будет», — сказал он.

По мнению Г.Албурова, все, что происходит – признание иноагентом ФБК, многочисленные иски, а также проводимые обыски в региональных штабах – это «скоординированная деятельность государственной репрессивной машины».

Он также отметил, что ФБК будет и дальше оспаривать решения суда, и если потребуется, то юристы ФБК будут делать это через Европейский суд по правам человека.

По версии истца, после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы ГБУ «Автомобильные дороги» обнаружили некоторые повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства.