Жители и мундепы Останкинского района Москвы вышли на акцию против строительства колеса обозрения вблизи жилых домов

Местные жители и муниципальные депутаты Останкинского района Москвы вышли сегодня на акцию протеста против строительства на территории ВДНХ самого высокого в Европе колеса обозрения. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, отметив, что собралось на данный момент около 200 человек.

«Сегодня в районе Останкино города Москвы проходит народный сход местных жителей, которые протестуют против строительства вплотную перед жилыми домами гигантского колеса обозрения. Всего собралось на данный момент около 200 человек», — сказал он.

Новое колесо «Солнце Москвы» высотой в 136 метров — почти вдвое выше старого аттракциона — планируют построить к маю 2021 года. По проекту рядом с колесом обозрения будет построен торгово-развлекательный комплекс.

По словам С.Удальцова, местные жители возмущены происходящим, потому что никто с ними не согласовывал данное строительство. «Строительство, по словам местных жителей, не было согласовано с ними, и ведется втихаря, по сути: вырублены деревья, построена строительная площадка. Они этим обеспокоены и требуют к себе внимания, необходимо найти компромиссный вариант», — сказал он.

В народном сходе также принимают участие представители различных общественных и политических движений. По словам С.Удальцова, собравшиеся требуют создать согласительную комиссию для поиска альтернативного места под строительство данного объекта.