В Боливии сегодня пройдут президентские и парламентские выборы

На пост лидера страны претендует девять кандидатов. Как ожидается, основная борьба развернется между бывшим президентом Карлосом Мессой и нынешним главой государства Эво Моралесом. Он находится на этом посту уже 14 лет. Однако впервые за это время никто не берется предсказать исход голосования. Эксперты не исключают, что для выявления победителя понадобится второй тур.

Сторонники Моралеса хвалят его за осторожную экономическую политику и почти полное искоренение нищеты, а противники напоминают об обвинениях в коррупции и масштабных лесных пожарах.