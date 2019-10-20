По делу о пожаре в жилом доме в Ростове Великом задержан подозреваемый

Это житель Ярославской области, — сообщает Следственный комитет. Само дело переквалифицировано, так как эксперты установили, что причиной возникновения огня стал поджог, а не несчастный случай.

Пожар разгорелся в жилом доме накануне утром. В огне погибли семь человек, в том числе, пятеро детей.