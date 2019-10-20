В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня завершается 13-й тур

Открывают игровой день Оренбург и Крылья Советов. Обе команды еще недавно находились в опасной зоне. Ну сумели одержать по две победы кряду. И несколько выправили турнирное положение.

Уфа принимает дома ЦСКА. Интересно, что армейцы еще никогда в своей истории этой команде не проигрывали. Хотя встречались с уфимцами 16 раз.

Тульский Арсенал переживает непростые времена. Учдачное начало Чемпионата сменилось спадом. В пяти последних матчах подопечные Игоря Черевченко смогли набрать лишь одно очко. Домашняя игра с ФК Сочи – хороший повод исправить ситуацию.

Наконец, завершают тур в Москве местное Динамо и один из лидеров Чемпионата — Краснодар.



Накануне в центральном матче Зенит принимал Ростов. Игра завершилась с победой питерского клуба со счётом 6-1.