В Москве потушили крупный пожар на складе со скотчем

Очаг возгорания находился на втором яруса в здании на улице Молодогвардейская. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушилась кровля. Пожар тушили, в том числе, с помощью двух вертолетов.

По данным МЧС, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в районе не превышает норму. Погибших и пострадавших нет.