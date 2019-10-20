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12:00, 20 октября 2019

Во время ЧП в Красноярском крае была разрушена не одна, а две дамбы

Об этом ИНТЕРФАКСу рассказали в региональном следственном комитете. Приоритетной версией считается нарушение при проведении золотодобывающих работ.

На месте продолжают ликвидировать последствия прорыва. Регион располагает всеми необходимыми для этого ресурсами, сообщила представитель МЧС по Красноярскому краю Алена Алексишина. Алексишина добавила, что помощь по телефону также оказывается семьям погибших и пострадавших в резуьтате ЧП.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заверил, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная помощь как со стороны региональных властей, так и со стороны владельца золотодобывающего рудника «Сибзолото».



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