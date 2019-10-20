Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Спортсменка, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, в общем зачете опередила американку Бреди Теннел и соотечественницу Елизавету Туктамышеву. Накануне Щербакова стала только четвертой в короткой программе из-за падения на дорожке шагов. Однако в произвольной программе она чисто выполнила два четверных лутца, что и позволило ей выиграть соревнование.
2019-10-20T11:30:00+03:00
2019-10-20T11:35:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 20 октября 2019
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