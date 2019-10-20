В столице Чили из-за беспорядков введен комендантский час

Согласно требованию вооруженных сил республики, на улицах районов Сантьяго, ранее охваченных беспорядками, запрещено появляться до самого утра (13 часов по московскому времени). Протесты начались в городе после того, как власти повысили стоимость проезда на метро. Президент Себастьян Пиньера ввел режим ЧП и отменил повышение цен. Несмотря на это уличные волнения переросли в столкновения с полицией.