В столице Чили из-за беспорядков введен комендантский час

Согласно требованию вооруженных сил республики, на улицах районов Сантьяго, ранее охваченных беспорядками, запрещено появляться до самого утра (13 часов по московскому времени). Протесты начались в городе после того, как власти повысили стоимость проезда на метро. Президент Себастьян Пиньера ввел режим ЧП и отменил повышение цен. Несмотря на это уличные волнения переросли в столкновения с полицией.
2019-10-20T11:30:00+03:00
2019-10-20T11:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 20 октября 2019
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