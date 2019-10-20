Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал ошибкой новую отсрочку Брекзита

В письме, которое он направил в Евросоюз, глава правительства отметил, что продолжит добиваться выхода страны из ЕС к концу октября. Перед этим в Брюссель было отправлено письмо, в котором Лондон официально просил перенести дату Брекзита, однако на документе не стояла подпись Джонсона. Накануне на заседании парламента лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд сказал, что за неисполнение закона премьеру грозит наказание.

Парламент отказался голосовать по сделке с ЕС, которую предложил Джонсон. В то же время депутаты приняли закон, требующий от него просить о новой отсрочке.