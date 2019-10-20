Самолет австралийской авиакомпании побил рекорд по длительности перелета

За один рейс он преодолел расстояние в 16 тысяч километров.

Пассажирский самолет впервые совершил прямой перелет из Нью-Йорка в Сидней – Dreamliner от Boeing австралийского перевозчика Qantas («Куонтас») потребовалось на это 19 часов 16 минут. Полет стал самым длинным беспересадочным рейсом в истории. На борту помимо членов экипажа находилось пол сотни пассажиров. Авиакомпания в будущем планирует запустить такие рейсы в США и Европу на регулярной основе. Этот полет был тестовым, и его целью было выяснить, как чувствуют себя люди в воздухе в течение такого длительного времени. В Qantas также опробовали меры по минимизации джетлага – изменили освещение в самолете и распорядок питания таким образом, чтобы пассажирам было легче перестроиться в соответствии с разницей во времени. Участникам тестового полета также пришлось в исследовтельских целях выполнить ряд упражнений, а у пилотов измеряли мозговую активность и скорость реакции. Это поможет компании разработать требования для экипажей, которые будут работать на сверхдальних рейсах.

Предыдущий рекорд по беспосадочным полетам поставил самолет авиакомпании Singapore Airlines. В прошлом году он преодолел расстояние от Сингапура до Нью-Йорка за 17,5 часов.