Турция и США договорились создать зону безопасности на границе с Сирией

Анкара приостановила военную операцию. При этом турецкие власти пообещали продолжить её, если курды не покинут север Сирии.

Зона безопасности растянется почти на 450 километров. В неё полностью войдёт территория к востоку от Евфрата, где находятся сирийские провинции Ракка и Дейр-эз-Зор. Турецкие военные согласно договорённостям между Анкарой и Вашингтоном возьмут пограничные районы под контроль. Вооружённые формирования курдов должны оттуда уйти. В случае отказа Турция возобновит операцию на северо-востоке Сирии. Курды отведут силы от границы с Турцией лишь после того как эвакуируют мирных жителей и оставшиеся отряды из города Рас-эль-Айн. За него до приостановки военной операции шли ожесточённые бои, курды смогли удержать город под контролем. Эвакуацию планируют провести в ближайшие сутки. Вчера представитель коалиции Силы демократической Сирии обвинил Анкару в нанесении 40 ударов по районам провинции Ракка, которую должны покинуть курдские бойцы. В свою очередь, Минобороны Турции заявило, что курды неоднократно нарушила соглашение о безопасной зоне. Военное ведомство также сообщило о гибели своего солдата и ранении ещё одного при нападении курдов на один из городов в провинции Ракка.

Турция приостановила до среды военную операцию против курдов. Она началась 9 октября. За это время на северо-востоке Сирии погибли больше двухсот мирных жителей, заявила курдская администрация. США продолжает вывод своих войск из этой части Сирии, бойцов перебросят на запад Ирака.