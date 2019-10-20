В Молдавии проходят выборы в местные органы власти

В ходе голосования планируется избрать около тысячи мэров городов и глав сельских администраций. Об этом сообщает ТАСС. В том числе главу выбирают и жители столицы, Кишинева. На пост мэра там баллотируется полтора десятка кандидатов. Порог явки на местных выборах – 25%.