В Молдавии проходят выборы в местные органы власти

В ходе голосования планируется избрать около тысячи мэров городов и глав сельских администраций. Об этом сообщает ТАСС. В том числе главу выбирают и жители столицы, Кишинева. На пост мэра там баллотируется полтора десятка кандидатов. Порог явки на местных выборах – 25%.
2019-10-20T10:30:00+03:00
2019-10-20T10:35:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 20 октября 2019
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