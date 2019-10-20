ВАДА перенесло встречу с российскими экспертами по поводу изменений в базе данных Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство перенесло встречу с российскими экспертами по поводу изменений в базе данных Московской лаборатории. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор. По его словам, международным специалистам нужно больше времени, чтобы разобраться с информацией, которую они получили. Российский ответ на запрос антидопингового агентства пришел на прошлой неделе. Как сообщалось ранее, в базу данных Московской лаборатории были внесены тысячи изменений. Встреча представителей России и ВАДА по этой теме была назначена на 23 октября.