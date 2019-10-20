Тысячи демонстрантов в Гонконге вышли на очередной антиправительственный митинг

Как отмечает ТАСС, участники акции собрались в одном из популярных туристических районов и намерены пройти маршем к зданию вокзала новой скоростной железной дороги. Там уже приняты усиленные меры безопасности. Сообщается, что многие демонстранты закрывают лица черными масками, несмотря на введенный властями запрет на их ношение. Часть манифестантов несет американские и британские флаги. В районе митинга закрыты станции метро.

Массовые акции протеста не утихают в специальном административном районе Китая уже больше четырех месяцев.