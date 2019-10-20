Крупный пожар на складе в столичном районе Кунцево удалось локализовать

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. Сейчас пожарные борются с огнем на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.

К тушению возгорания привлечены пожарные вертолеты, специализированный поезд и порядка сотни сотрудников МЧС с необходимой техникой. Судя по кадрам, район на западе столицы окутан завесой темного дыма. В пресс-службе столичного главка служб экстренного реагирования сообщили, что произошло частичное обрушение кровли нежилого здания. Пожару на Молодогвардейской, 61 был присвоен третий из пяти возможных рангов сложности. По указанному адресу находится склад, принадлежащий компании «Диза», где хранится скотч. Очаг возгорания располагался на втором ярусе с готовой продукцией, где-то в глубине стеллажей. Тушение производится подлетами и сбрасыванием с воздуха тонн специальной огнегасящей жидкости – на местности довольно плотная застройка. Внутри горящего склада крайне высокая температура. На месте пожара все это время находится мобильная лаборатория Главного управления МЧС России по Москве, которая производит замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

К месту тушения выезжало и руководство столичного главка МЧС. Информации о пострадавших не поступало.