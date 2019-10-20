В Красноярском крае, по некоторым данным, задержан директор компании-владельца дамбы, при прорыве которой погибли люди

В Красноярском крае, по некоторым данным, задержан директор компании-владельца дамбы, при прорыве которой погибли 15 и пострадали 16 человек. У организации ранее не раз выявляли нарушения.

Помимо гендиректора золотодобывающей компании «Сисим» Максима Ковалькова задержан горный мастер и начальник участка. Всех отвезли на допрос к следователям, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах региона. В красноярском офисе компании-владельца прорванной дамбы, прошли обыски. Следователи забрали бухгалтерскую и техническую документацию и личные дела работников. Росприроднадзор уже находил нарушения в работе собственника плотины. Так в прошлом году компания выбрасывала вредные вещества в воздух, отмечает агентство. «Сисим» входит в холдинг «Сибзолото» — одной из крупнейших золотодобывающих компаний России. ЧП на дамбе на реке Сейба возле посёлка Щетинкино почти в двухстах километрах от Красноярска произошло в ночь на субботу. Вода затопила рабочие общежития временного типа, люди погибли и пострадали. Ещё шестерых продолжают искать. В Ростехнадзоре утверждают: на участке, где всё случилось, компания работала легально, согласно согласованному проекту. Власти Красноярского края настаивают на том, что домики рабочих, затопленные после прорыва дамбы, были построены с нарушениями, а плотина была временной и её нигде не регистрировали.

Власти Красноярского края объявили завтрашний день траурным.