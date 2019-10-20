Премьер Великобритании Борис Джонсон в письме главе Европейского совета сообщил, что считает очередную отсрочку Brexit ошибкой. Это послание было отправлено вместе с официальной просьбой отложить выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

Борис Джонсон уверен, что дальнейшие отсрочки Brexit повредят интересам Соединенного Королевства и его европейских партнеров, а также взаимоотношениям сторон. Премьер также уверен, что оставшегося времени хватит, чтобы правительству удалось добиться согласования условий сделки с Брюсселем в парламенте. Это, считает он, вполне реально сделать до 31 октября – на эту дату сейчас намечен выход страны из ЕС. Об этом Джонсон написал в письме Дональду Туску. Вместе с ним главе Европейского совета было доставлено еще одно письмо – с просьбой об отсрочке Brexit. Его, как пишут британские СМИ, премьер-министр не подписал. По данным «Гардиан», по сути это фотокопия документа, составленного парламентом. Это письмо было отправлено исключительно ради исполнения закона. Накануне британские депутаты отказались рассматривать согласованный с Евросоюзом вариант сделки и проголосовали за то, чтобы обязать главу правительства просить ЕС об отсрочке Brexit.

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин ранее выразил мнение, что новое соглашение по Brexit хуже того, что предлагала предыдущий премьер Тереза Мэй.