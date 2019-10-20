Турция и США договорились о создании зоны безопасности на границе с Сирией

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на советника турецкого президента Ясина Актая, речь идет о территории длиной почти 450 километров и глубиной более 30-ти. Ее будет контролировать Анкара.

Турция начала военную операцию на прошлой неделе. Это вызвало резкое осуждение со стороны мирового сообщества. Позавчера Анкара приостановила боевые действия после переговоров Реджепа Эрдогана с представителями Белого дома.