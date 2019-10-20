В Молдавии сегодня проходят всеобщие местные выборы

Одним из главных эпизодов кампании считается борьба за пост мэра Кишинева.

На должность градоначальника претендуют почти два десятка кандидатов. Однако социологи выделяют двух фаворитов гонки. При этом оба – из партий, входящих в правящую парламентскую коалицию. Это Ион Чебан от Партии социалистов и Андрей Нэстасе, лидер партии «Достоинство и правда», входящей в проевропейский блок ACUM. Многие эксперты не исключают, что для избрания мэра Кишинева потребуется второй тур. Впрочем, согласно опросам, за Нэстасе готовы проголосовать чуть более 31% избирателей, в то время как за социалиста Чебана – почти 47% жителей столицы. В случае победы он станет первым за 16 лет представителем левых сил, возглавившим Кишинев. При этом Чебан и Нэстасе уже боролись за кресло в прошлом году – тогда небольшой перевес остался за членом проевропейского блока ACUM. Но ЦИК, подконтрольный правившей тогда Демпартии Владимира Плахотнюка, результаты выборов отменил. Две недели назад суд признал это решение незаконным, и Нэстасе формально получил пост мэра, от которого, впрочем, тут же отказался как участник новой предвыборной гонки.

Всего в Молдавии предстоит избрать почти 900 мэров и свыше 11,5 тысяч депутатов местных советов. Также будут проведены довыборы четырех депутатов парламента.