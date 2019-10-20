Около двух десятков грузинских граждан протестовали против спектакля московского театра в Кутаиси

Около двух десятков членов неправительственной организации опротестовали в субботу вечером в Кутаиси у здания театра имени Месхишвили проведение спектакля московского театра «У Никитских ворот», сообщают грузинские СМИ.

Участники акции заявили журналистам, что для них неприемлемо нахождение российского театра в Кутаиси.

Между тем, как заявил журналистам руководитель кутаисского театра Коте Абашидзе, его театр имеет дружеские отношения со многими театрами Европы и Азии, в том числе и с коллективом «У Никитских ворот».