В Сургуте сегодня обманутые ипотечники выйдут на акцию протеста

Жители Сургута требуют от правительства Югры исполнить свои обязательства перед участниками окружных жилищных программ. Акцию организует общественное движение «Сургут для детей». На его странице в соцсети «ВКонтакте» поясняется, что из программы «Доступное жилье молодым» начали исключать многие семьи. Некоторые из них потеряли право на субсидии из-за достижения родителями 36 лет, тогда как в программе можно участвовать только до 35. Другие не получили льготы из-за того, что живут в Ханты-Мансийском автономном округе менее 15 лет. В результате многие семьи оказались в долговой яме. Привлечь внимание к этой проблеме они пытаются уже несколько месяцев. В мае семьи написали письмо президенту, а в начале сентября в Сургуте шесть местных жителей устроили голодовку. Акция протеста была прекращена после визита уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой, которая обещала взять ситуацию под личный контроль. Однако с тех пор, как утверждают в инициативной группе, ничего не изменилось.

Мэрия Сургута акцию в центре города согласовала. Планируется, что в ней примут участие около 100 человек.