Складское здание горит на Молодогвардейской улице на западе Москвы

Площадь пожара достигла 1,5 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля, сообщили Интерфаксу в пресс-службе столичного главка МЧС. На месте работают порядка 80 человек личного состава и около 20 единиц техники. К тушению привлечена авиация. На место прибыло руководство столичного главка МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Как передает ТАСС, на складе хранится готовая продукция. Источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что здание принадлежит компании «Диза», и в нем хранится скотч. Пожару присвоен третий ранг сложности.