В подразделениях холдинга «Сибзолото», куда входит золотодобывающая артель «Сисим», неоднократно выявляли нарушения

В подразделениях холдинга «Сибзолото», в который входит золотодобывающая артель «Сисим», где из-за прорыва дамбы погибли люди, неоднократно выявляли нарушения. Об этом говорится в материалах «Единого реестра проверок» Генпрокуратуры.

Сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании гендиректора «Сисим». Имя не называется. По данным системы «СПАРК», на этой должности числится Максим Николаевич Ковальков.

Кроме того, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержаны еще два сотрудника артели.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. В красноярском офисе «Сисим» прошли обыски – изъяты бухгалтерская и техническая документация, личные дела работников. По данным федерального Ростехнадзора, работа на участке велась легально, в соответствии с согласованным проектом. При этом краевые власти утверждают, что дома рабочих, затопленные в результате аварии, были построены с нарушением. Сама дамба была временной и нигде не зарегистрирована.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино произошел в ночь на субботу. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, шестеро числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.