Самолет австралийской авиакомпании Qantas побил рекорд беспосадочного перелета

Он совершил рейс Нью-Йорк — Сидней за 19 часов 16 минут. Лайнер прибыл в аэропорт с опозданием в 37 минут. Об этом свидетельствуют данные сайта международного аэропорта Сиднея. Предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Singapore Airlines, чей самолет в прошлом году выполнил рейс Сингапур — Нью-Йорк, проведя в воздухе 18 часов 50 минут.
2019-10-20T08:30:00+03:00
2019-10-20T08:34:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 20 октября 2019
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