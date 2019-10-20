Самолет австралийской авиакомпании Qantas побил рекорд беспосадочного перелета

Он совершил рейс Нью-Йорк — Сидней за 19 часов 16 минут. Лайнер прибыл в аэропорт с опозданием в 37 минут. Об этом свидетельствуют данные сайта международного аэропорта Сиднея. Предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Singapore Airlines, чей самолет в прошлом году выполнил рейс Сингапур — Нью-Йорк, проведя в воздухе 18 часов 50 минут.