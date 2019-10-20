Глава компании «Сисим» задержан в рамках дела о прорыве дамбы в Красноярском крае, где погибли 15 человек

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По данным системы «СПАРК», гендиректором «Сисим», входящее в холдинг «Сибзолото», числится Максим Николаевич Ковальков.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. В красноярском офисе «Сисим», которой принадлежало золотодобывающее предприятие, прошли обыски – изъяты бухгалтерская и техническая документация, а также личные дела работников.

По данным федерального Ростехнадзора, работа на участке велась легально, в соответствии с согласованным проектом. При этом краевые власти утверждают, что дома рабочих, затопленные в результате аварии, были построены с нарушением. Сама дамба была временной и нигде не зарегистрирована.