Парламентские выборы состоятся сегодня в Швейцарии

На них участвует рекордное для страны число кандидатов.

За 250 мест в нижней палате и 46 в верхней поборются более четырех с половиной тысяч человек. При этом, почти две тысячи из них – женщины. Ожидается, что в этом году их доля в законодательном органе вырастет, поскольку в стране были масштабные акции против неравенства, и партии обещали продвигать женщин в политику, — пишет швейцарский сайт swissinfo.ch

Издание предполагает, что свои позиции в парламенте могут укрепить различные зеленые партии, поскольку в последнее время в Швейцарии проходили многочисленные акции, связанные с изменением климата и борьбой с пластиком. Swissinfo также отмечает, что общественное внимание к темам экологии и гендерного неравенства привлечет людей на избирательные участки, и явка сегодня может быть выше, чем обычно.

При этом, швейцарская газета Le Temps пишет, что баланс партий в любом случае останется примерно тем же, и изменения могут составлять максимум несколько процентов.

На этой неделе спикер совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что отношения между Россией и Швейцарией сейчас развиваются. Политик выразила надежду, что эта тенденция не изменится после выборов.