Британский премьер Борис Джонсон считает, что отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Соединенного Королевства и Евросоюза.

Об этом он написал в личном письме председателю Евросовета Дональду Туску. По информации британских СМИ, это послание было передано вместе с официальным запросом об отсрочке выхода Великобритании из ЕС, которое Джонсон был обязан направить в соответствии с принятым в сентябре законом. Отмечается, что это письмо, сформулированное парламентом, Джонсон даже не снабдил подписью. Свое же личное письмо Туску он подписал.

Накануне британские депутаты поддержали поправку, которая обязывает премьера просить об отсрочке Brexit.

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин, выступая в Палате общин, назвал обновленное соглашение по Brexit худшим в сравнении с тем, которое предлагала предыдущий премьер Тереза Мэй. Лидер лейбористов также назвал это соглашение изменой, отметив, что оно станет катастрофой для британского рабочего класса.