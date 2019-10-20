После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора золотодобывающей артели

По данным СМИ, речь идет о гендиректоре компании «Сисим», которая осваивала участок, где погибли люди. Его везут в региональный Следственный комитет. По данным системы «СПАРК», гендиректором «Сисим», входящего в холдинг «Сибзолото», числится Максим Николаевич Ковальков. Накануне стало известно, что следователи проводят обыски в организации, которой принадлежит разрушенная дамба. Возбуждено уголовное дело о «нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Росприроднадзор сообщил, что ранее проверял артель и выявил нарушения. Прорыв дамбы произошел в ночь на субботу. В результате оказались затоплены два вагончика, в которых жили рабочие. Погибли 15 человек, шестеро пропали без вести. Завтра в регионе объявили днем траура.