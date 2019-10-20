У Соловецкого камня на Лубянке сегодня вновь пройдут одиночные пикеты в рамках акции «Бессмертный ГУЛАГ»

Организаторы – партии «ПАРНАС» и «Гражданская инициатива», а также проект «Декоммунизация» — призывают выходить с портретами жертв сталинских репрессий. Кроме того, они просят выходить и с фотографиями фигурантов «московского дела», дела «Нового величия» и ряда других. Серия одиночных пикетов на Лубянке — реакция на очередной отказ столичных властей согласовать шествие от Соловецкого камня до Стены Скорби на проспекте Академика Сахарова. Заявки на марш подавались на 6 и 13 октября, а также на сегодня. Однако мэрия во всех случаях отказывала в согласовании акции «Бессмертный ГУЛАГ». Одной из причин, по словам организаторов, стало то, что они не указали, будут ли они пользоваться «объектами транспортной инфраструктуры». В частности, об этом написал сопредседатель партии «ПАРНАС» Михаил Шнейдер, который выступал одним из заявителей акции. Причины отказа в согласовании акции он считает необоснованными и намерен обжаловать решения мэрии в Мосгорсуде, а в случае необходимости – и в ЕСПЧ.

Предыдущая серия одиночных пикетов в рамках акции «Бессмертный ГУЛАГ» прошла две недели назад.