В Швейцарии пройдут парламентские выборы

Гражданам страны предстоит избрать на четырехлетний срок депутатов обеих палат — 200-местного Национального совета и Совета кантонов, в котором 46 мест. Согласно опросам общественного мнения, ожидается усиление экологических партий, что однако не окажет существенного влияния на внешнюю и внутреннюю политику страны, поскольку большинство

сохранят четыре партии, традиционно формирующие правительство с конца 50-х годов прошлого века.