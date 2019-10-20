США перебрасывают военных из северо-восточной Сирии в западный Ирак для борьбы с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер. По его словам, речь идет приблизительно о тысяче военнослужащих.