США перебрасывают военных из северо-восточной Сирии в западный Ирак для борьбы с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер. По его словам, речь идет приблизительно о тысяче военнослужащих.
2019-10-20T07:33:00+03:00
2019-10-20T07:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:33, 20 октября 2019
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