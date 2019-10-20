По меньшей мере, 26 человек пострадали в Мадриде в ходе столкновений полиции с участниками акции протеста в поддержку осужденных каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости. Об этом сообщила газета «Паис».

По ее информации, среди пострадавших — 11 сотрудников правоохранительных органов. Семь человек доставлены в больницу.

Митинг, в котором приняло участие около 4 тысяч человек, начался вечером у железнодорожного вокзала Аточа и завершился в самом центре города на площади Пуэрта дель-Соль. Затем группа радикально настроенных манифестантов попыталась соорудить баррикады из столов и стульев одного из кафе. Кроме того, протестующие бросали в стражей порядка разные предметы. Сообщается, что задержаны два человека. Сейчас ситуация нормализовалась.