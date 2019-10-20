Роскомнадзор сегодня, как ожидается, подпишет соглашение с интернет-регулятором Китая

Речь идет о сотрудничестве в области противодействия распространению запрещенной информации.

Роскомнадзор и администрация киберпространства Китая будут контролировать интернет-пространство вместе. Анонсируя подписание соглашения, в ведомстве отметили, что, по сути, это закрепление уже существующего сотрудничества между странами в области блокировки запрещенной информации. В чем именно оно заключается и как будет развиваться дальше, не уточнялось. Но эксперты сходятся во мнении, что этот документ является логическим продолжением политики как российских, так и китайских властей по ужесточению контроля над обществом. Причем и Москва и Пекин видят угрозу во влиянии Запада. И вероятно, координировать усилия они будут с целью свести это влияние на нет. Китай известен своим жестким подходом к фильтрации информации. Россия также идет по этому пути – уже в ноябре в силу вступит закон о суверенном интернете. Обсуждаются и другие инициативы, направленные на усиление ограничений в сети.

Напомним, что в начале осени Роскомнадзор обвинил некоторые иностранные издание, а также Google и Facebook во вмешательство во внутренние дела России. Речь шла об освещении протестов, связанных с выборами в Мосгордуму.