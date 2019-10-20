В Красноярском крае задержан директор компании-собственника золотодобывающей артели, где прорвало дамбу

Об этом сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники.

При этом не уточняется, идет ли речь о золотодобывающей компании «Сисим» или материнской структуре — «Сибзолото». Авария произошла в ночь на субботу в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района на реке Сейба. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, шестеро пропали без вести, 16 пострадали. Возбуждено

уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Золотодобывающая артель «Сисим» принадлежит холдингу «Сибзолото». Ранее сообщалось, что дамба была построена с нарушениями и не была зарегистрирована.