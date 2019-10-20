Кинологи МЧС обследовали 2 тысячи кв. метров в поисках пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае

Кинологи МЧС обследовали территорию площадью 2 тысячи кв. метров в поисках пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае. Спасатели и пожарные обошли береговую линию и русло реки Сейба на удалении 9 км., сообщили в региональном главке МЧС. Сегодня работы продолжатся, в том числе с применением инженерной техники золотодобывающей компании и плавсредств.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино произошел в ночь на субботу. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. 15 человек погибли, судьба шестерых неизвестна.