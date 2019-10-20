Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил получение запроса Великобритании на отсрочку даты Brexit

Теперь он начнет консультироваться с лидерами ЕС о том, как реагировать, написал Туск в Twitter. Ранее он сообщал, что эти консультации могут занять несколько дней. По существующему регламенту решение о предоставлении отсрочки принимают лидеры остающихся в ЕС 27 стран на основе запроса уходящей страны.

Палата общин британского парламента накануне приняла поправку об отсрочке Брекзита. Таким образом голосование по сделке с ЕС, о которой было объявлено 17 октября, стало бессмысленным. Премьер-министр Борис Джонсон уже заявил депутатам, что планы по выходу Великобритании из ЕС остаются неизменными.

Десятки тысяч манифестантов на улицах Лондона потребовали повторного референдума о выходе страны из ЕС.