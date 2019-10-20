Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте в Майами

Он написал в твиттере, что такое решение принято «из-за иррациональной враждебности СМИ и демократов». По его словам, Белый дом начнет немедленно искать другие варианты, включая, возможно, Кэмп-Дэвид.



Трамп отметил, что считал использование своего комплекса для размещения лидеров стран G7 «чем-то очень хорошим для страны», поскольку он большой, расположен рядом с аэропортом, имеет большое количество комнат для деловых встреч и другие преимущества. Он объявил, что готов сделать это без выгоды для себя.