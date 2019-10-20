В Солнечногорском районе Подмосковья напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников

В Солнечногорском районе Подмосковья на территории притравочной станции «Круглое озеро» накануне напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников. Руководитель «Альянса защитников животных» Юрий Корецких сообщил нам, что их избили, когда они стали снимать запрещенную законом контактную притравку собак на лис. Потерпевшие написали заявление в полицию и зафиксировали травмы.
2019-10-20T06:10:00+03:00
2019-10-20T06:11:15+03:00
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Эксклюзив Эха 06:10, 20 октября 2019
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