Сегодня в Москве завершается теннисный Кубок Кремля

В женском Кремлин кап сенсаций случилось немало. Уже на старте выбыли из борьба первая сеянная в Москве Эллина Свитолина с Украины и прошлогодняя победительница турнира Дарья Касаткина. Лишь до четвертьфинала дошла и еще одна фаворитка Кики Бертенс из Голландии. Так что состав финала оказался сколь неожиданным, столь и приятным для отечественных болельщиков. В титульном матче наша Анастасия Павлючекнова сыграет против Белинды Бенчич из Швейцарии.

Для Павлюченковой сегодняшний финал– уже третий на Кубка Кремля в карьере. В 2014-м году Настя обыграла здесь Ирину Бегу из Румынии. А год спустя уступила своей соотечественнице Светлане Кузнецовой.

Добавлю, что личным встречам Бенчич имеет над россиянкой заметное преимущество.

В финале мужского Кубка кремля сыграют Адриан Маллинаро из Франции и Андрей Рублев.