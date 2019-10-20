Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион выступил против введения смертной казни

По его мнению, гораздо эффективнее отслеживать маньяков в соцсетях. По материалам, которые находятся в открытом доступе, можно выявлять социально опасных людей и предупреждать совершаемые ими преступления, убежден Иларион.
2019-10-20T06:03:00+03:00
2019-10-20T06:09:37+03:00
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Эксклюзив Эха 06:03, 20 октября 2019
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