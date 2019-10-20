Британский премьер Борис Джонсон после вчерашнего поражения в Палате общин отправил в Брюссель два письма

Одно — с просьбой об отсрочке брексита. Он вынужден был его послать согласно закону, принятому в прошлом месяце, который требует дополнительных гарантий того, что страна не покинет Евросоюз без сделки. Джонсон не стал его подписывать, сообщил источник Би-би-си на Даунинг-стрит. Во втором послании, уже за подписью главы правительства, говорится, что он считает отсрочку ошибкой.

Британский парламент накануне не стал рассматривать сделку о разводе с Евросоюзом, согласованную с Брюсселем на этой неделе. Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил получение письма с просьбой об отсрочке, сообщив в твиттере, что теперь проконсультируется с лидерами ЕС о продлении срока выхода Британии из Евросоюза.

Как будет развиваться конфликтная ситуация предсказать сейчас невозможно, поскольку у Бориса Джонсона нет поддержки в парламенте, сказала «Эху Москвы» руководитель Центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.

Британские обозреватели также не могут предсказать, как будут развиваться ситуация, добавила Елена Ананьева.