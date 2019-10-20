В Молдавии состоятся выборы в местные органы власти, включая мэра Кишинева

Предстоит избрать руководителей административно-территориальных единиц всех уровней: почти 900 мэров и свыше 11, 5 тысяч местных депутатов. Они будут избраны на четыре года. Мандаты действующих избранников истекли еще в середине июня. Однако, из-за политического кризиса, не удалось назначить и провести выборы в срок. За пост мэра Кишинева борются 17 кандидатов. Основная борьба развернется между вице-председателем парламента Ионом Чебаном и вице-премьер-министром, главой МВД Андреем Нэстасе.
2019-10-20T05:06:00+03:00
2019-10-20T05:07:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 20 октября 2019
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