В Молдавии состоятся выборы в местные органы власти, включая мэра Кишинева

Предстоит избрать руководителей административно-территориальных единиц всех уровней: почти 900 мэров и свыше 11, 5 тысяч местных депутатов. Они будут избраны на четыре года. Мандаты действующих избранников истекли еще в середине июня. Однако, из-за политического кризиса, не удалось назначить и провести выборы в срок. За пост мэра Кишинева борются 17 кандидатов. Основная борьба развернется между вице-председателем парламента Ионом Чебаном и вице-премьер-министром, главой МВД Андреем Нэстасе.