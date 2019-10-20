Власти Чили ввели комендантский час в столице страны Сантьяго и ее окрестностях из-за массовых протестов

Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов столицы страны Сантьяго и ее окрестностях из-за массовых протестов, вызванных повышением цен на проезд в метро. Он будет действовать с 22 до 7 часов. Об этом сообщается в Twitter вооруженных сил. Позже президент Себастьян Пиньера написал в Twitter, что решил приостановить увеличение стоимости проезда.
2019-10-20T05:05:00+03:00
2019-10-20T05:06:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 20 октября 2019
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