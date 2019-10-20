Анкара хочет разместить беженцев, которые сейчас находятся в Турции, на турецко-сирийской границе

Для этого, по мнению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, правительственные войска Сирии должны оттуда отойти. Об этом сообщил Associated Press пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын. По его словам, Эрдоган обсудит этот вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Они состоятся 22 октября в Сочи. Пресс-секретарь Эрдогана отметил, что уход сирийских правительственных сил и курдских группировок важен, поскольку беженцы не станут возвращаться на подконтрольные им территории.

Ранее высокопоставленный представитель «Сирийских демократических сил сообщил, что курдские формирования отойдут от границы в соответствии с соглашением, достигнутым Анкарой и Вашингтоном.