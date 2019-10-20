На месте прорыва дамбы в Красноярском крае утром продолжились поисково-спасательные работы

Об этом сообщает региональное управление МЧС. Авария произошла в ночь на субботу. В районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два вагончика, где жили рабочие. По данным МЧС, погибли 15 человек, шестеро пропали без вести. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.
2019-10-20T05:03:00+03:00
2019-10-20T05:04:43+03:00
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05:03, 20 октября 2019
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