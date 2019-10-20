На месте прорыва дамбы в Красноярском крае утром продолжились поисково-спасательные работы

Об этом сообщает региональное управление МЧС. Авария произошла в ночь на субботу. В районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два вагончика, где жили рабочие. По данным МЧС, погибли 15 человек, шестеро пропали без вести. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.