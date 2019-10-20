В Москве состоится праздничный салют в честь 75-летия освобождения Белграда от нацистов

В 22 часа залпы даст отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Всего в небо запустят более 2 тысяч фейерверков 50 видов. Звуковое сопровождение обеспечат 24 залпа пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
2019-10-20T04:08:00+03:00
2019-10-20T04:09:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 20 октября 2019
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